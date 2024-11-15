Это обновление нацелено на предоставление оптимальных профилей.

Пакет NVIDIA DLSS 3.8.10 был обновлен, и в результате количество предустановленных профилей сократилось с четырех до двух. Это обновление драйвера GPU NVIDIA, GeForce 566.14, содержит изменения, направленные на предоставление оптимальных профилей предустановок для лучшего пользовательского опыта. В предыдущих версиях DLSS от NVIDIA предлагал отдельные профили, настраиваемые в зависимости от предпочтений пользователя и поддерживаемые в играх. В последнем обновлении было решено сократить количество доступных профилей с четырех до двух в попытке уменьшить размер DLL-файла и обеспечить более оптимизированную работу для пользователей.

Профиль A предназначен для режимов Performance/Balanced/Quality и наиболее подходит для удаления призраков элементов с отсутствующими входными данными, таких как векторы движения. Профиль B предназначен для режима Ultra Performance и аналогичен профилю A для этого режима.

Эти изменения представляют собой значительное упрощение структуры DLSS, что позволяет уменьшить размер DLL-файла и снизить сложность настройки пользовательских профилей. Некоторые пользователи могут почувствовать неудобство от уменьшения количества предустановленных профилей, так как у них может быть потребность в более специфических настройках. Тем не менее, эти изменения были введены в целях улучшения производительности и оптимизации работы DLSS на различных конфигурациях.