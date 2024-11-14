Игра изначально была анонсирована как кооперативный шутер с открытым доступом, но ее выход несколько раз откладывался, что заставило разработчиков сконцентрироваться на своем другом проекте.

Embark Studios представили дебютный геймплейный трейлер игры ARC Raiders, которая изначально была анонсирована на The Game Awards 2021. Игра представляет собой кооперативный шутер с открытым доступом. Ее выпуск несколько раз откладывался, и разработчики решили сосредоточиться на своем другом проекте под названием The Finals. В мае 2023 года ARC Raiders была представлена как шутер от третьего лица с PvPvE-элементами. В прошлом месяце состоялось тестирование игры, в котором приняли участие игроки. Результаты тестирования были обнадеживающими, и разработчики собираются проанализировать полученные данные и отзывы, чтобы оптимизировать и балансировать игру.

Игроки в ARC Raiders отправляются на поверхность мира в поисках необходимых ресурсов и материалов для выполнения квестов и рейдов, которые дают им торговцы Сперанцы. В процессе уборки мусора игроки сталкиваются не только с враждебными ARC-машинами, но и с другими рейдерами, которые соревнуются между собой.



