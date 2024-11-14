Embark Studios представили дебютный геймплейный трейлер игры ARC Raiders, которая изначально была анонсирована на The Game Awards 2021. Игра представляет собой кооперативный шутер с открытым доступом. Ее выпуск несколько раз откладывался, и разработчики решили сосредоточиться на своем другом проекте под названием The Finals. В мае 2023 года ARC Raiders была представлена как шутер от третьего лица с PvPvE-элементами. В прошлом месяце состоялось тестирование игры, в котором приняли участие игроки. Результаты тестирования были обнадеживающими, и разработчики собираются проанализировать полученные данные и отзывы, чтобы оптимизировать и балансировать игру.
Игроки в ARC Raiders отправляются на поверхность мира в поисках необходимых ресурсов и материалов для выполнения квестов и рейдов, которые дают им торговцы Сперанцы. В процессе уборки мусора игроки сталкиваются не только с враждебными ARC-машинами, но и с другими рейдерами, которые соревнуются между собой.
Embark Studios представили дебютный геймплейный трейлер игры ARC Raiders, которая изначально была анонсирована на The Game Awards 2021. Игра представляет собой кооперативный шутер с открытым доступом. Ее выпуск несколько раз откладывался, и разработчики решили сосредоточиться на своем другом проекте под названием The Finals. В мае 2023 года ARC Raiders была представлена как шутер от третьего лица с PvPvE-элементами. В прошлом месяце состоялось тестирование игры, в котором приняли участие игроки. Результаты тестирования были обнадеживающими, и разработчики собираются проанализировать полученные данные и отзывы, чтобы оптимизировать и балансировать игру.