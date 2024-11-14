Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
iGPU Intel Arrow Lake Arc 130T оказался быстрее в Geekbench, чем iGPU Lunar Lake Arc 140V
Был проведен тест производительности для сравнения iGPU Intel Arrow Lake Xe-LPG+ и iGPU Lunar Lake Xe2 Arc 140V.

Недавно прошел тест производительности графического ядра iGPU Intel Arrow Lake Arc 130T, основанного на архитектуре Xe-LPG+. Ход тестирования показал, что данное ядро превосходит iGPU Lunar Lake Arc 140V на базе архитектуры Xe2. Тестирование проводилось в приложении Geekbench в режиме OpenCL, и результаты показали, что Arrow Lake с 7 ядрами Xe работает быстрее, чем Lunar Lake с 8 ядрами Xe2.
В ближайшее время на выставке CES 2025 компания Intel планирует представить линейку процессоров Intel Arrow Lake-H "Core Ultra 200H". Новейшие результаты не только демонстрируют производительность центрального процессора, но и графического процессора, что делает их особенно интересными.
Один из процессоров, который был протестирован, - это Intel Core Ultra 225H "Arrow Lake-H". Он имеет 4 P-ядра и 10 E-ядер, в сумме 14 ядер и 14 потоков. Базовая частота чипа составляет 1,70 ГГц, а максимальная - 4,9 ГГц. В демонстрации использовался ноутбук Samsung "NP965XHD" с 16 ГБ памяти. Процессор также обладает кэш-памятью L3 объемом 18 МБ. Важно отметить, что основное внимание в данном тестировании уделялось графическому ядру (iGPU).

#igpu intel arrow lake arc 130t
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинская разведка: сбитый российский дрон С-70 "Охотник" напичкан западными технологиями
15
Инсайдеры назвали уже двух персонажей, которые точно появятся в новой трилогии The Witcher 4
1
Учёные выяснили, что личинки мучного хрущака научились поедать пластиковые отходы и пенопласт
+
Китай представил истребитель шестого поколения White Emperor B
4
Волгоград получит первый участок объездной дороги до конца 2024 года
1
Китайская экшен-RPG Black Myth: Wukong существенно повлияла на рост продаж игр для PS5
+
Snapdragon 8 Elite 2 получит увеличение производительности и рекордные результаты в Geekbench 6
4
По неофициальной информации, NVIDIA практически полностью переключает производство на серию RTX 50
5
«Росатом» наращивает производство среднегабаритных промышленных 3D-принтеров
+
Исследование показало, что даже самый продвинутый ИИ не до конца понимает правила работы нашего мира
4
Microsoft снимает блокировку обновления Windows 11 24H2 для устройств с определённым типом датчиков
+
Европейские производители чипов высказались против географической сегментации рынка
+
Red Magic 10 Pro получил аккумулятор ёмкостью 7050 мАч и не станет толще, чем Red Magic 9 Pro
8
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
14
Valve прокомментировала трудности с поддержкой Steam Deck из-за защиты от читеров
+
Опубликован свежий список проблем, блокирующих обновление Windows 11 24H2
3
США запретили TSMC и Samsung производить чипы для КНР – в выигрыше останется только SMIC
2
NVIDIA выпустила DLSS 3.8.10 с уменьшенным количеством предустановленных профилей
+
Корпорация Airbus завершила лётные испытания вертолёта NH90 Sea Tiger для ВМС Германии
+
После завершения программы льготной ипотеки цены на жилье в России начали стремительно снижаться
3

Популярные статьи

Почему сборка ПК своими руками выгоднее готового компьютера, и что нужно знать рядовым геймерам
37
"The Killing Antidote" (ранний доступ) - краткий обзор игры
1
Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
11
О мошенниках на маркетплейсах и что я купил на день холостяка 11.11
14
Обзор Chimbalix 24.5 и тест Mesa3D, или почему Linux нежизнеспособен в настольном сегменте
57
Возвращение Ryzen 3 1200 - для каких случаев подойдет старый процессор в 2024 году
49
Какую видеокарту купить тем геймерам, которые не готовы отдать 40000 рублей за GeForce RTX 4060
19
Обзор игровой мыши Rapoo VT960Pro
+
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
20
Необычные советские консервы - от китовых стейков до воды в жестянках
7

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
05:57
Регулярно высылаем летащие репарации на головы ВСУчек.
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
Михаил Авраменко
05:49
И что тут такого особенного? Не так уж и давно в Белом доме президентствовал профессиональный актер Рейган.
Новые процессоры AMD Ryzen 200 на самом деле будут переименованными Ryzen 7000/8000
Григорий Люберецкий
05:40
Ждём от селезня или dixen18
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
Григорий Люберецкий
05:39
Хатаб умер но репаки by xatab продолжают делать другие люди которые с ним работали
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
Николай Алексеев
05:37
Один хрен при переходе на хромовский движок Опера потеряла много своих уникальных фишек, после чего я от неё и отказался!
10 популярных программ, которые стоит удалить, если вы пользуетесь Windows 10
Николай Алексеев
05:19
Стал тяжёлым и неповоротливым! Когда Опера перешла на хромовский движок, ей стало вообще невозможно пользоваться, а когда отключили VPN, я от него отказался. В общем классический говно-браузер.
10 популярных программ, которые стоит удалить, если вы пользуетесь Windows 10
ark-bak
05:17
Геймдев должен быть аполитичен.
Даже GeForce RTX 4090 за 250 000р не способна обеспечить 60 fps@4K в STALKER 2: Heart of Chornobyl
ark-bak
05:12
Для каждой игры свой драйвер? Куда мы катимся?
NVIDIA выпустила новый драйвер GeForce Game Ready для STALKER 2: Heart of Chornobyl и MFS 2024
Валерия Соловьева
05:07
Что за срань тут написана? "Хатаб обьявилА". Дальше заголовка даже читать не стала. Во-первых, Хатаб был мужчиной, а во-вторых, Хатаб умер в 2021 году
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
Николай Алексеев
05:06
"Унинсталлер"! Сразу видно, что чувак английский букварь в пятом классе скурил! В остальном претензий нет, особенно порадовал СиСиКлинер, мне сразу показалось подозрительным как быстро он "чистит"! Ан...
10 популярных программ, которые стоит удалить, если вы пользуетесь Windows 10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем