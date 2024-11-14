Был проведен тест производительности для сравнения iGPU Intel Arrow Lake Xe-LPG+ и iGPU Lunar Lake Xe2 Arc 140V.

Недавно прошел тест производительности графического ядра iGPU Intel Arrow Lake Arc 130T, основанного на архитектуре Xe-LPG+. Ход тестирования показал, что данное ядро превосходит iGPU Lunar Lake Arc 140V на базе архитектуры Xe2. Тестирование проводилось в приложении Geekbench в режиме OpenCL, и результаты показали, что Arrow Lake с 7 ядрами Xe работает быстрее, чем Lunar Lake с 8 ядрами Xe2.

В ближайшее время на выставке CES 2025 компания Intel планирует представить линейку процессоров Intel Arrow Lake-H "Core Ultra 200H". Новейшие результаты не только демонстрируют производительность центрального процессора, но и графического процессора, что делает их особенно интересными.

Один из процессоров, который был протестирован, - это Intel Core Ultra 225H "Arrow Lake-H". Он имеет 4 P-ядра и 10 E-ядер, в сумме 14 ядер и 14 потоков. Базовая частота чипа составляет 1,70 ГГц, а максимальная - 4,9 ГГц. В демонстрации использовался ноутбук Samsung "NP965XHD" с 16 ГБ памяти. Процессор также обладает кэш-памятью L3 объемом 18 МБ. Важно отметить, что основное внимание в данном тестировании уделялось графическому ядру (iGPU).

