Процессоры Intel Arrow Lake/Core Ultra 200S показали регресс в игровой производительности.

Компания Intel в настоящее время расследует проблемы, связанные с недостатками и пониженной производительностью их новых процессоров Core Ultra 200S. Внутренние тесты Intel показали, что игровая производительность процессоров Arrow Lake оказалась ниже ожиданий. Компания утверждает, что эти проблемы вызваны недостатками на уровне операционной системы (ОС) и базовой системы ввода-вывода (BIOS), однако они уже занялись исправлением ситуации.

Источник Hot Hardware провел интервью с Робертом Хэллоком, вице-президентом и генеральным директором Intel, который подтвердил наличие проблем с процессорами Core Ultra 200S. В результате многофакторных проблем на уровне BIOS и ОС произошло снижение игровой производительности этих чипов. Халлок не уточнил, какие именно проблемы возникли, но намекнул на проблемы с оптимизацией процессоров. Компания сейчас работает над исправлением этих недостатков. Очевидно, что производительность процессоров Core Ultra 200S в играх не соответствует ожиданиям Intel и пользователей.