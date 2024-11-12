Ранее, в августе, была выпущена демо-версия игры, чтобы дать возможность людям ознакомиться с ней.

Компания inZOI анонсировала, что их игра-конкурент The Sims, под названием inZOI, выйдет в ранний доступ 28 марта 2025 года. Решение о переносе даты релиза было принято после демонстрации демо-версии игры в студии персонажей в августе. Организаторы хотели выпустить игру до конца 2024 года, но их планы не осуществились.

В Discord было опубликовано объявление от директора и продюсера inZOI Кьюн, где он извинился за задержку и пояснил, что решение было принято после анализа отзывов и данных, полученных в ходе игровых тестов. Он также отметил положительные отзывы и комментарии, полученные от тех, кто уже успел ознакомиться с игрой на Gamescom. Отсрочка релиза приносит некоторое разочарование для фанатов симуляторов жизни.