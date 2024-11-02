Благодаря этому раннему выпуску, пользователи и разработчики будут иметь возможность ознакомиться с новыми функциями раньше, чем ожидалось.

Google объявила, что следующее обновление своей операционной системы Android, Android 16, будет выпущено раньше обычного, во втором квартале 2025 года. Обычно компания выпускает обновления осенью, но в данном случае она решила изменить свое расписание и представить новую версию раньше. Это означает, что пользователи и разработчики смогут ознакомиться с функциями Android 16 раньше, чем было ожидаемо, благодаря раннему доступу к предварительным версиям и бета-тестированию.

Android 16, которая будет иметь кодовое имя "Баклава", сохранит традицию десертной тематики в названиях версий Android. Ранний выход новой версии позволит Google уменьшить разрыв между официальным выпуском и ее доступностью для широкого круга устройств, что поможет синхронизировать обновления операционной системы в экосистеме Android и уменьшить фрагментацию.

Компания объясняет свое решение раннего выпуска Android 16 желанием синхронизировать обновления операционной системы по всей экосистеме, чтобы большинство устройств могли получить последнюю версию сразу после ее выпуска. Ранний выход значительно уменьшит разрыв между выпуском новой версии Android и ее установкой на различных устройствах. Это позволит пользователям воспользоваться новыми функциями Android 16 как можно скорее после ее выпуска.