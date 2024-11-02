OpenAI, сотрудничая с Broadcom и TSMC, разрабатывает свой первый собственный чип для искусственного интеллекта.

OpenAI сообщает о своем первом собственном чипе для искусственного интеллекта, разработанном в партнерстве с Broadcom и TSMC. Целью OpenAI является расширение своих вычислительных возможностей. OpenAI является одной из немногих компаний в отрасли, которые стремятся масштабировать вычислительную мощность ИИ через разработку собственных решений, более эффективных, чем существующие аналоги.

По словам Сэма Альтмана, главы OpenAI, компания разработала собственный ИИ-чип после исследований и экспериментов в области искусственного интеллекта. Основной фокус данного чипа - это обработка выводов, что является важным направлением развития в стремлении улучшить LLM-модели. Компания отказалась от идеи создания "сети" литейных заводов и сосредоточила свое внимание на разработке собственных чипов, что способствует снижению затрат.