Это должно решить проблемы с задержками в текущих архитектурах.

По слухам, Intel планирует объединить контроллер памяти и вычислительную матрицу в один корпус в своей новой архитектуре Panther Lake. Целью этой инновации является устранение проблем с задержками, которые возникают в текущих архитектурах. Известно, что Intel испытывает проблемы с задержками и улучшением D2D-интерконнекта, и, по видимому, они собираются включить контроллер памяти обратно в вычислительную плитку Panther Lake. Возможно, Intel не удовлетворена текущей конфигурацией плиток и хочет внести изменения, особенно в мобильных процессорах нового поколения.

В текущих конфигурациях платформы Intel Arrow Lake, IMC и вычислительная матрица представлены как отдельные компоненты, при этом передача данных между ними становится неэффективной. Для достижения контроллера памяти данные должны перемещаться между различными компонентами, что приводит к задержкам.