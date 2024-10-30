Орион будет ориентирован на компании, которые тесно сотрудничают с OpenAI.

Компания OpenAI планирует выпустить новую модель искусственного интеллекта под названием Orion. Данный искусственный интеллект будет значительно мощнее и продвинутее своих предшественников, таких как ChatGPT, GPT-4 и o1. Предполагается, что Orion будет в 100 раз мощнее GPT-4.

Orion является следующим шагом в развитии OpenAI и ожидается, что эта модель будет более выдающейся и улучшенной по сравнению с предыдущими.



Орион будет ориентирован на компании, которые тесно сотрудничают с OpenAI, чтобы получить доступ к платформе первыми. Это позволит компаниям разрабатывать и совершенствовать свои продукты и функции на базе Orion. О стартовой дате запуска Orion пока нет точной информации, но утверждается, что модель будет выпущена к декабрю.