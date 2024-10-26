Это позволяет разработчикам улучшить визуальное восприятие и производительность игр с помощью технологии Microsoft DirectSR

Microsoft DirectSR Preview теперь поддерживает апскейлер AMD FidelityFX FSR 3.1, что позволяет разработчикам повысить визуальное качество и производительность игр. Microsoft улучшает свой универсальный API для апскейлинга уже несколько месяцев, и с добавлением поддержки AMD FSR 3.1 в DirectSR Preview он становится еще более мощным.

DirectSR – это API Microsoft, разработанное для обеспечения доступа к методам апскейлинга от разных производителей, включая AMD, Intel и NVIDIA. Каждый из этих производителей имеет свои собственные методы улучшения качества изображений, такие как NVIDIA DLSS, Intel XeSS и AMD FSR. Чтобы обеспечить доступ к этим методам на одной платформе, Microsoft разработала DirectSR API.

AMD FidelityFX FSR 3.1 – это последняя версия апскейлера от AMD, который используется для улучшения качества изображений в играх. С его добавлением в DirectSR Preview, разработчики получают больше возможностей для оптимизации и улучшения игрового процесса.