Еще более высокие результаты были достигнуты в многоядерных тестах, благодаря увеличению тактовой частоты до 4,57 ГГц.

Qualcomm продемонстрировала возможности обработки сигналов Snapdragon 8 Elite, подняв тактовую частоту с 4,32 ГГц до 4,57 ГГц. При этом одноядерные результаты процессора соответствуют A18 Pro, а многоядерные результаты еще выше. Ранее Snapdragon 8 Elite показал самый высокий многоядерный результат для смартфона - 10 617 баллов, обойдя другие SoC для Android на 47 процентов. В новом бенчмарке Geekbench 6 результаты одноядерного процессора оказались на уровне A18 Pro, а многоядерные результаты были еще выше, благодаря увеличению тактовой частоты ядер Oryon до 4,57 ГГц.

Спецификации Snapdragon 8 Elite о предельной тактовой частоте в 4,32 ГГц были анонсированы ранее. Однако Qualcomm не сообщила о возможности превышения стандартной частоты, что теперь было подтверждено в Geekbench 6. Два производительных ядра Snapdragon 8 Elite работают на частоте 4,57 ГГц, а шесть эффективных ядер - на частоте 3,53 ГГц.