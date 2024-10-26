Samsung решила отказаться от использования собственных чипов Exynos 2500 и Dimensity 9400 в следующей серии Galaxy S25 и вместо этого выбрала процессор Snapdragon 8 Elite для всех моделей

Samsung планирует использовать процессоры Snapdragon 8 Elite в своих будущих моделях Galaxy S25. Ранее была информация о возможном использовании чипов Exynos 2500, но последние утечки указывают на то, что Samsung выбрала процессор Snapdragon 8 Elite для всех моделей S25 во всем мире. Принятие такого решения может быть основано на попытке стандартизировать чипсеты для всех регионов.

В прошлом часто возникали споры и предположения о том, какой чипсет будет использован в серии Galaxy S25. Многие ожидали возвращение Exynos 2500, особенно после его упоминания в недавнем отчете о прибылях и убытках Samsung. Однако появление представителя компании TM Roh на мероприятии, посвященном процессорам Snapdragon 8 Elite, заставило задуматься о других возможностях. Теперь появившаяся в отчете утечка информации подтверждает, что модели S25 будут выпускаться только с процессором Snapdragon 8 Elite.



Известный тайпстер Ice Universe подтверждает, что все модели Galaxy S25 будут использовать процессор Snapdragon 8 Elite по всему миру. Это решение повторяет подход Samsung в прошлом с серией Galaxy S23, которая также оснащалась процессором Snapdragon 8 Gen 2.