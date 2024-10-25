A18 Pro в одноядерных тестах, превзошёл Snapdragon 8 Elite, который является самым быстрым чипсетом в многоядерных тестах.

Новые данные показывают, что A18 Pro, последний процессор от Apple, обладает лучшим показателем производительности на ватт в одноядерных тестах по сравнению с Snapdragon 8 Elite, чипсетом от Qualcomm. В тесте Geekbench 6 A18 Pro набрал 3 413 баллов при потреблении энергии 6,6 Вт, тогда как Snapdragon 8 Elite достиг лишь 3 233 балла при потреблении 6,9 Вт. Это означает, что A18 Pro показал более высокую производительность, потребляя меньше энергии.

Snapdragon 8 Elite остается самым быстрым чипсетом в многоядерных тестах Geekbench 6, что довольно важно, учитывая, что специалисты Apple на протяжении многих лет не могут создать конкурента для него. Однако в одноядерном Geekbench 6 Snapdragon 8 Elite показал результаты ниже, чем у A18 Pro. Это является слабой стороной Snapdragon 8 Elite, так как Apple всегда лидирует в этой категории.

Исследования были проведены YouTube-каналом Aifu Technology, где использовались различные тесты для демонстрации возможностей Snapdragon 8 Elite. К сожалению, Snapdragon 8 Elite не смог превзойти A18 Pro в этом тесте и оказался медленнее на 5,5%, набрав 3 233 балла.