Команде Jade удалось собрать положительные отзывы на игру Delta Force на фестивале Steam Next Fest, что позволило им назначить открытое бета-тестирование на ПК.

Команда Team Jade объявила о начале открытого бета-тестирования тактического шутера Delta Force на ПК 5 декабря 2024 года. Игра была хорошо принята на фестивале Steam Next Fest, и разработчики решили предоставить игрокам возможность ознакомиться с контентом через бета-тестирование. Team Jade также выпустили кинематографический трейлер продолжительностью более четырех минут.

В ходе открытого бета-тестирования на ПК игроки будут иметь доступ к расширенному контенту, включающему новое оружие, операторов, карты, миссии и другие возможности. Разработчики приняли решение раньше выпустить многопользовательскую составляющую игры на ПК.



Тем временем, консольные и мобильные игроки придется подождать еще некоторое время, так как команда разработчиков отметила, что новости о выпуске игры на эти платформы будут объявлены позднее.