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ddr22
AMD готовит следующее поколение портативных APU Ryzen «Z2»: Z2 Extreme, Z2 и Z2G
Архитектура RDNA 3.5 будет использоваться в трех новых портативных APU AMD следующего поколения Ryzen Z2.

AMD готовит следующее поколение портативных APU Ryzen «Z2», которые будут представлены в трех различных вариантах: Z2 Extreme, Z2 и Z2G. В состав линейки APU Ryzen «Z2» входят процессоры с 12 ядрами GPU, включающие архитектуры RDNA 3.5, RDNA 3 и RDNA 2 соответственно. Похоже, AMD готовит эти APU Ryzen нового поколения для будущих игровых портативных компьютеров.
Первым вариантом из линейки является AMD Ryzen Z2 Extreme, который будет включать в себя до 12 ядер GPU, работающих на основе архитектуры RDNA 3.5. Кроме того, данный процессор будет сочетать ядра Zen 5 и Zen 5C и будет представлен в составе Strix Point.
Вторым вариантом APU Ryzen «Z2» является стандартный AMD Ryzen Z2. Он будет иметь 12 ядер GPU на основе архитектуры RDNA 3 и будет представлен в составе Hawk Point. Дополнительные детали о данной модели APU Ryzen «Z2» пока не разглашаются.
Третий вариант APU Ryzen «Z2» - AMD Ryzen Z2G, который будет работать на основе архитектуры RDNA 2. Эта модель также будет иметь 12 ядер GPU и будет предложена в составе Golden Point.

#apu amd
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