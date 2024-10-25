Snapdragon 8 Elite, первый процессор для смартфонов от Qualcomm с полностью кастомными ядрами Oryon, обещает значительное увеличение производительности и энергоэффективности

Компания Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite - первый процессор для смартфонов с полностью кастомными ядрами Oryon, благодаря чему достигается значительный прирост производительности в одноядерном и многоядерном режимах, а также энергоэффективность и улучшение графической производительности благодаря Adreno 830. Но главным достоинством данного чипсета является его способность обеспечить обновления программного обеспечения на протяжении 8 лет, что позволит владельцам флагманских смартфонов сохранять свои устройства в актуальном состоянии на длительный срок.

Однако не все смартфоны, оснащенные Snapdragon 8 Elite, будут получать 8-летние обновления программного обеспечения. В этом случае партнеры Qualcomm по производству телефонов должны принять дополнительные меры. Вице-президент и генеральный директор подразделения телефонов в Сан-Диего, Крис Патрик, сообщил, что Snapdragon 8 Elite обеспечит 8-летние обновления программного обеспечения. Однако компания подчеркивает, что осуществление этой функции будет зависеть от усилий ее партнеров.



Однако необходимо отметить, что 8-летний срок обновлений программного обеспечения необязательно означает, что устройства будут получать все новые версии операционной системы Android. Вероятнее всего, обновления будут включать исправления ошибок, улучшения производительности и безопасности, а также другие важные нововведения. Полный список обновлений, которые будут доступны для смартфонов с Snapdragon 8 Elite, пока не был представлен.