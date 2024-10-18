В этом году компания Qualcomm впервые представила свой первый 3-нм чипсет Snapdragon 8 Gen 4, но она не единственный производитель, серийно выпускающий кремний на передовой архитектуре TSMC.

Компания Qualcomm ожидает доход в размере 1,62 миллиарда долларов от продаж чипсетов Snapdragon 8 Gen 4. Увеличение средней цены продажи в 2025 году сыграет важную роль в достижении этого показателя. Всего в 4 квартале 2024 года ожидается поставка более 9 миллионов штук Snapdragon 8 Gen 4, что на 50 процентов больше, чем у предыдущей модели Snapdragon 8 Gen 3 в этом же квартале.

У компании Qualcomm есть преимущество в производстве чипов на передовой архитектуре TSMC и она остается одним из ведущих производителей. В этом году Qualcomm представила свой первый 3-нм чипсет Snapdragon 8 Gen 4, что позволяет ей занять важное место на рынке. В 2025 году ожидается, что продажи только этого чипсета принесут компании значительный доход.