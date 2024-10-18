Новое исследование прогнозирует, что до 2029 года 40% всех ноутбуков будут оснащены чипсетами на базе ARM.

По новейшему исследованию, чипсеты на базе ARM будут использоваться в 40% всех ноутбуков, которые будут выпущены в 2029 году. Этот рост связан с тем, что ноутбуки на базе ARM стали популярными после анонса M1 компании Apple в 2020 году. Эти чипсеты обеспечивают высокую производительность, сравнимую с процессорами высокого класса для настольных ПК, при этом они более эффективные. В попытке конкурировать с ARM-чипсетами, Intel и AMD представили свои аналоги x86, однако текущие тенденции указывают на то, что ARM-ноутбуки укрепляют свои позиции на рынке и их доля будет расти.

Прогнозируется, что к 2029 году 40% всех ноутбуков будут оснащены чипсетами ARM, что сделает их намного более популярными по сравнению с процессорами x86. В ближайшем будущем также ожидается представление новых чипсетов от таких компаний, как MediaTek и Huawei. Qualcomm также не отстает и включается в гонку, представив Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus. Предполагается, что компьютеры на базе этих чипсетов, работающие под управлением Windows, помогут увеличить долю рынка чипсетов ARM.

Генеральный директор Qualcomm, Кристиано Амон, утверждает, что к 2025 году стоимость ноутбуков на базе таких чипсетов начнется всего от 700 долларов, что сделает их более доступными для широкого круга потребителей. Это также будет способствовать росту использования ARM-чипсетов в ноутбуках.