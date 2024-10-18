Apple преподнесла один из самых больших сюрпризов 2024 года, представив iPad mini 7.

Компания Apple представила новый планшет iPad mini 7. Вместо ожидаемого процессора A18 Pro, устройство оснащено прошлогодним A17 Pro, который также используется в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Однако, при ближайшем рассмотрении, можно заметить, что этот чип отличается от ранее выпущенной версии A17 Pro, что говорит о том, что компания Apple воспользовалась методом чип-биннинга для экономии на компонентах.

A17 Pro, установленный в iPad mini 7, имеет пятиядерное графическое ядро, но количество ядер процессора и Neural Engine осталось неизменным по сравнению с предыдущей моделью. Прошло три года с выпуска iPad mini 6, и новая модель сохраняет сходство с предыдущим дизайном, но имеет обновленные аппаратные компоненты. Переход с A15 Bionic на A17 Pro обещает значительный рост вычислительной и графической производительности.

Новый процессор будет медленнее, чем тот, что использовался в прошлогодних моделях iPad Pro. Несмотря на это, iPad mini 7 все равно обеспечивает улучшенную производительность по сравнению с предыдущей моделью.