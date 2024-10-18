Компания Apple представила новый планшет iPad mini 7. Вместо ожидаемого процессора A18 Pro, устройство оснащено прошлогодним A17 Pro, который также используется в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Однако, при ближайшем рассмотрении, можно заметить, что этот чип отличается от ранее выпущенной версии A17 Pro, что говорит о том, что компания Apple воспользовалась методом чип-биннинга для экономии на компонентах.
A17 Pro, установленный в iPad mini 7, имеет пятиядерное графическое ядро, но количество ядер процессора и Neural Engine осталось неизменным по сравнению с предыдущей моделью. Прошло три года с выпуска iPad mini 6, и новая модель сохраняет сходство с предыдущим дизайном, но имеет обновленные аппаратные компоненты. Переход с A15 Bionic на A17 Pro обещает значительный рост вычислительной и графической производительности.
Новый процессор будет медленнее, чем тот, что использовался в прошлогодних моделях iPad Pro. Несмотря на это, iPad mini 7 все равно обеспечивает улучшенную производительность по сравнению с предыдущей моделью.
Компания Apple представила новый планшет iPad mini 7. Вместо ожидаемого процессора A18 Pro, устройство оснащено прошлогодним A17 Pro, который также используется в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Однако, при ближайшем рассмотрении, можно заметить, что этот чип отличается от ранее выпущенной версии A17 Pro, что говорит о том, что компания Apple воспользовалась методом чип-биннинга для экономии на компонентах.