Компания Square Enix, разработчик и издатель этих франшиз, выпустила несколько успешных игр в последнее время, таких как Pixel Remasters и порт Final Fantasy XVI на ПК, что помогло увеличить продажи.

Франшиза Final Fantasy продана в количестве 195 миллионов экземпляров по всему миру, сообщает MauroNL3 на сайте X. В период с 30 сентября 2023 года продажи этой франшизы увеличились на 10 миллионов единиц. Хотя Square Enix не опубликовала официального объявления об этом, эта информация была найдена в сообщении «О компании Square Enix, Inc.», которое обычно публикуется в пресс-релизах и на веб-сайтах, посвященных компании или ее играм. В то же время, продажи Dragon Quest также растут, и на данный момент продано более 91 миллиона единиц по всему миру. С 30 сентября 2023 года их общее количество увеличилось на 3 миллиона единиц.

Несмотря на рост продаж Final Fantasy и Dragon Quest, Square Enix все же выразила разочарование в своих финансовых отчетах, поскольку игры не продаются так хорошо, как они ожидали. Однако в последнее время компания выпустила множество успешных релизов, включая Pixel Remasters, которые объединяют первые шесть частей Final Fantasy в одной покупке, а также портировала Final Fantasy XVI на ПК. Эти действия значительно повлияли на увеличение продаж.



Возможно, компания ожидала еще большего успеха, но несмотря на это, Final Fantasy и Dragon Quest остаются одними из самых известных и любимых серий игр в мире.