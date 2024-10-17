Это обновление содержит несколько новых функций, таких как "Личное пространство", "Обнаружение кражи", "Автономные устройства" и "Удаленная блокировка".

Google выпустила Android 15 для всех устройств Pixel. Пользователи могут загрузить и установить обновление прямо сейчас. Android 15 включает в себя ряд значительных обновлений, таких как «Личное пространство», «Обнаружение кражи», «Автономные устройства» и «Удаленная блокировка». Все эти функции доступны для установки на совместимые устройства Pixel.

Для установки Android 15 на устройства Pixel необходимо выполнить несколько простых шагов. Сначала нужно открыть приложение «Настройки» на устройстве и перейти в раздел «Система». Затем нужно прокрутить вниз и выбрать «Обновления программного обеспечения». В этом разделе будет доступна опция «Обновление системы», по которой нужно нажать для начала установки обновления.



Список совместимых устройств Pixel, с которыми совместим Android 15, можно найти на официальном сайте Google. Если устройство находится в этом списке, его можно обновить до последней версии операционной системы.



Android 15 принесет множество новых и полезных функций для пользователей устройств Pixel. Например, функция «Личное пространство» поможет отделить персональные данные от рабочих, что обеспечит больше безопасности и контроля. «Обнаружение кражи» позволит пользователю легко отслеживать и блокировать свое устройство в случае утери или кражи. «Автономные устройства» позволят устройствам Pixel работать без подключения к Интернету, что будет полезно для использования на отдаленных местностях. Кроме того, пользователи смогут удаленно заблокировать свое устройство при необходимости.