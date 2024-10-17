Intel представит графическую систему нового поколения Core Ultra Series 2/

Intel планирует представить обновления для своих мобильных и клиентских графических систем нового поколения Core Ultra Series 2. Ожидается, что это произойдет 29 октября на мероприятии Partner Alliance BaseCamp, где компания будет делиться информацией о своих новейших технологиях. В рамках мероприятия будут представлены не только обновления графических процессоров Arc Battlemage, но и новые мобильные процессоры Core Ultra Series 2.

Мы узнаем о подробностях на следующих сессиях BaseCamp, включающих в себя: обновления клиентской графики Intel, ИИ-ускоритель Intel Gaudi 3 и новые процессоры Core Ultra Series 2. Обновления клиентской графики, возможно, будут основной темой первой сессии, поскольку они перечислены в отдельности.



