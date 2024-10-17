Компания BioWare выпустила подробные спецификации для версии Dragon Age: The Veilguard для ПК.

Компания BioWare опубликовала подробные спецификации для ПК версии Dragon Age: The Veilguard. Игра, как и ее предшественница, работает на движке Frostbite. Для игры без включенной трассировки лучей требуется обычная конфигурация ПК. Однако, для включения трассировки лучей, требуется мощный ПК с Intel Core i9 12900K или AMD Ryzen 9 7950X процессором, а также с графической картой NVIDIA RTX 4080 или AMD RX 7900 XTX. Включение этой функции снижает производительность до 30 кадров в секунду при 4K разрешении. Кроме того, эти показатели включают опциональное масштабирование, что означает, что у игроков не будет возможности улучшить производительность. Владельцы NVIDIA GeForce RTX 40 могут надеяться на лучшую производительность, если BioWare учитывала только NVIDIA DLSS Super Resolution, а не Super Resolution plus Frame Generation.



BioWare также предоставила информацию о спецификациях для консолей. Версии игры для PlayStation 5 и Xbox Series S|X будут доступны пользователям с выбором разрешения и производительности. Похоже, что игра будет оптимизирована для консолей нового поколения и будет поддерживать возможности этих платформ.