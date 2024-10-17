Себастьяне Бубек был вице-президентом GenAI, главой группы Machine Learning Foundation и проработал в компании десять лет.

Себастьен Бубек, ведущий исследователь искусственного интеллекта компании Microsoft, переходит в OpenAI, чтобы продвигать развитие AGI (искусственного интеллекта общего назначения). В течение десяти лет Бубек занимал важную роль в разработке малых языковых моделей в Microsoft и имел огромный вклад в развитие искусственного интеллекта компании, особенно за последние два года.

Согласно заявлению представителя Microsoft, Себастьен решил покинуть компанию, чтобы продолжить работу над разработкой AGI в OpenAI. Обе компании высоко оценивают его талант и надеются на дальнейшее сотрудничество. Пока неясно, какую роль Бубек будет играть в создании ChatGPT, проекте OpenAI.



Переход Себастьена Бубека в OpenAI отражает важность исследований и развития AGI в индустрии искусственного интеллекта. AGI представляет собой системы искусственного интеллекта, способные выполнять различные задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта. Это ведет к возможности создания мощных и гибких ИИ-систем, способных справиться с широким спектром задач.



