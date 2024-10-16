Это знаменует собой важный прорыв в области квантовой криптографии.

Китайские ученые достигли прорыва в области квантовой криптографии, используя компьютер D-Wave для взлома некоторых из наиболее распространенных алгоритмов шифрования. Это открытие считается значительным достижением в этой области, так как ранее считалось, что эти алгоритмы были непробиваемыми.

Группа исследователей из Шанхайского университета, под руководством Ван Чао, успешно взломала несколько важных алгоритмов шифрования. Их исследование было опубликовано в журнале South China Morning Post, и они назвали свои результаты "реальной и существенной угрозой" для методов шифрования, используемых в финансовом и военном секторах.



Исследователи использовали квантовый компьютер D-Wave, который разработан и производится в Канаде. Команда смогла взломать такие фундаментальные алгоритмы, как Present, Gift-64 и Rectangle, которые широко используются в криптографии. Эти алгоритмы обеспечивают основу для шифрования данных, и их успешный взлом ставит под угрозу защищенность финансовых и военных систем.



Этот прорыв в области квантовой криптографии открывает новые возможности и вызывает вопросы о том, насколько защищены наши текущие методы шифрования. Хотя возможность использования квантовых компьютеров для взлома алгоритмов шифрования давно вызывала интерес у ученых, эти последние результаты являются первым конкретным доказательством успеха в этой области.



Однако этот прорыв также вызывает опасения о том, что взломщики могут использовать квантовые компьютеры для незаконного доступа к зашифрованным данным. Власти и организации, ответственные за безопасность данных, теперь должны серьезно рассмотреть вопросы обновления своих криптографических методов, чтобы они оставались эффективными в контексте возрастающих возможностей квантовых компьютеров.