Предполагается, что новое поколение графических процессоров RX 8000 на базе RDNA 4 от AMD будет выпущено уже в первом квартале 2025 года.

Графический процессор AMD Navi 44 RDNA 4, по предоставленным данным, обладает большим размером корпуса, по сравнению с Navi 24 RDNA 2. Отчеты о журналах отгрузки указывают, что размер упаковки Navi 44 составляет 25% больше, чем у Navi 24. Это делает Navi 44 наиболее компактным графическим процессором RDNA 4.

AMD планирует выпустить новое поколение своих графических процессоров RX 8000, основанных на архитектуре RDNA 4, уже в первом квартале 2025 года. Но мало информации о этих GPU доступно на данный момент. Ожидается, что в линейке RX 8000 будут представлены всего несколько вариантов, включая графические процессоры Navi 44 и Navi 48. Кроме того, у Navi 44 ожидается очень компактный размер упаковки.

Фотографии, опубликованные пользователем @Olrak29_, показывают, что графический процессор AMD Navi 44 RDNA 4 будет иметь размер упаковки 29x29 мм, как указано в манифесте отгрузки NBD.LTD. Также в документе указано, что процессор будет использовать сокет BGA137.