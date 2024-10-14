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ddr22
GALAX представила материнскую плату Z890 Boomstar в белом и черном цветах с 20 фазами питания
Плата поддерживает процессоры Intel Core Ultra 200 Series и оснащена 18+1+1 фазой питания VRM с 90A Dr.MOS

Компания GALAX представила новую материнскую плату Z890 Boomstar, относящуюся к серии BOOMSTAR, для ПК на базе процессоров Intel Core Ultra 200S. Эта материнская плата доступна в двух вариантах цвета - белом и черном, чтобы соответствовать различным цветовым решениям собранных ПК. Она оснащена 18+1+1 фазой питания VRM с 90A Dr.MOS для процессоров Intel Core Ultra 200 Series.
Одной из отличительных особенностей платы GALAX Z890 Boomstar является наличие большого магнитного съемного комплекта ARGB, который может быть настроен пользователем по своему вкусу. RGB-подсветка присутствует как на кожухе ввода/вывода, так и на чипсете.

Материнская плата GALAX Z890 Boomstar имеет 8-слойную печатную плату, которая покрыта крупными радиаторами сверху донизу. Она также предлагает соответствующие рифленые радиаторы для VRM, позволяющие улучшить систему охлаждения процессора. Отличительной особенностью платы также является ее надежная схема питания 18+1+1.

#galax
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GALAX представила свою новую материнскую плату Z890 Boomstar
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GALAX анонсировала материнскую плату Z890 Boomstar в белом и чёрном цвете
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