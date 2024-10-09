Игра, вышедшая в 2018 году, подняла некоторые политические вопросы с помощью хитроумно завуалированного сюжета о конфликте между роботами и людьми.

Игра Detroit: Become Human, созданная компанией Quantic Dream, достигла огромного успеха, разойдясь тиражом в 10 миллионов экземпляров на платформах PlayStation и PC.

Изначально эксклюзивная для PlayStation, игра Detroit: Become Human в 2019 году стала доступна и на ПК, что только увеличило ее популярность и продажи. Игра доступна как на PlayStation 4, так и на ПК, а также благодаря обратной совместимости с PlayStation 5, ею можно наслаждаться и на новой платформе, через диск или приобретение в магазине PlayStation Store.

Detroit: Become Human переносит игроков в ближайшее будущее, где они могут контролировать историю трех уникальных героев - андроидов, которые встают на путь осознания и борьбы за свои права. Игроки принимают решения, которые влияют на сюжет и могут привести к различным исходам и концовкам для персонажей.