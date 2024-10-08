Intel Core Ultra 9 285K преодолел 5 тысяч баллов и стал самым быстрым однопоточным процессором в PassMark.

Intel Core Ultra 9 285K является флагманским в линейке Arrow Lake "Core Ultra Series 2" и еще не вышел на рынок. Он достиг результатов в тесте PassMark до своего официального релиза и имеет потенциал достичь еще более высокой производительности при добавлении новых образцов в базу данных бенчмарка.

Процессор Intel Core Ultra 9 285K набрал 5268 баллов в однопоточном тесте PassMark, что на 8,2% быстрее, чем Core i9-14900KS. Это говорит о том, что новый процессор способен обеспечить мощные вычислительные возможности, которые могут быть востребованы в различных задачах, особенно в тех, где требуется высокая однопоточная производительность.

Тем не менее, следует отметить, что процессор Intel Core Ultra 9 285K, который был протестирован в PassMark, может быть инженерным образцом, поэтому необходимы дополнительные тестирования с релизными моделями процессора для окончательной оценки его производительности.

