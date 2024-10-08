Snapdragon 8 Gen 4 будет доступен в двух вариантах: SM8750 и SM8750P.

Утечка информации показала спецификации процессора Snapdragon 8 Gen 4. Согласно утечке, этот чипсет будет поддерживать оперативную память LPDDR5X и файловую систему UFS 4.0. На диаграммах и фотографиях были показаны компоненты процессора и их расположение. Только вариант SM8750 поддерживает диапазоны 5G mmWave и sub-6GHz.

Предыдущая утечка раскрыла, что процессор Snapdragon 8 Gen 4 будет доступен в двух вариантах: SM8750 и SM8750P, последний из которых будет поддерживать только Wi-Fi. На новых изображениях, опубликованных пользователями, видно, что эти два варианта все еще будут существовать. Это может означать, что Qualcomm не изменит свои планы в отношении к различным вариантам этого процессора.

Изображения также показывают диаграмму процессора, на которой показаны его компоненты и их расположение. Компоненты включают ядра процессора, графический процессор, декодер видео, модем и другие. Эта информация предоставляет более подробное представление о структуре и связях между компонентами процессора Snapdragon 8 Gen 4.

Такая утечка информации может сигнализировать о том, что близится официальный запуск процессора Snapdragon 8 Gen 4. Хотя Qualcomm пока не делала официальных заявлений о спецификациях.