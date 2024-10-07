Ранее ожидалось, что этот чип станет конкурентом для чипсетов Apple серии M, но его запуск так и не состоялся.

Компания Huawei отложила выпуск чипа Kirin PC на базе ARM до первого квартала 2025 года. Изначально ожидалось, что этот чип будет представлен в мае или июне 2024 года, чтобы конкурировать с чипсетами Apple серии M. Однако, запуск Kirin PC так и не состоялся, и по слухам, это связано с проблемами эффективности из-за использования устаревшего производственного процесса.

Сообщается, что информация о задержке чипа Kirin PC поступила от Huawei Central через наводчика на Weibo, известного под ником @BeijingDigitalMaster. Последний сообщил, что новый релиз чипа намечен на первый квартал 2025 года. Huawei уже представила чипы Kirin 9000S и Kirin 9010, которые использовались во многих моделях смартфонов и планшетов. Отложение выпуска Kirin PC может быть признаком стремления компании Huawei к уменьшению зависимости от иностранных компаний и большей роли местной цепочки поставок в массовом производстве своих чипсетов.

Кроме того, в США есть барьеры и ограничения для Huawei на поставку его продукции и использование американских компонентов.