Компания Qualcomm готовит два новых чипа для расширения своего семейства SoC для ноутбуков на базе Windows. Один из этих чипов, известный как 'Project Mahua', будет прямым преемником Snapdragon X Elite и будет иметь 12-ядерный процессор. Вместе с тем, другой чип, известный как 'Project Glymur', будет тестироваться с процессором, состоящим из 18 ядер.
Оба этих новых чипа, судя по слухам, будут обладать полной поддержкой функций DX12 и аппаратного ускорения трассировки лучей. Это означает, что они смогут обеспечивать более высокую производительность и более реалистичное визуальное представление в играх и приложениях.
Документы, обнародованные изображением чипсетов, также указывают на то, что оба преемника Snapdragon X Elite будут поддерживать LPDDR5X-память. Это позволит им работать еще быстрее и эффективнее.