По слухам, в одной из SoC будет протестирован 18-ядерный процессор и поддержка трассировки лучей.

Компания Qualcomm готовит два новых чипа для расширения своего семейства SoC для ноутбуков на базе Windows. Один из этих чипов, известный как 'Project Mahua', будет прямым преемником Snapdragon X Elite и будет иметь 12-ядерный процессор. Вместе с тем, другой чип, известный как 'Project Glymur', будет тестироваться с процессором, состоящим из 18 ядер.

Оба этих новых чипа, судя по слухам, будут обладать полной поддержкой функций DX12 и аппаратного ускорения трассировки лучей. Это означает, что они смогут обеспечивать более высокую производительность и более реалистичное визуальное представление в играх и приложениях.

Документы, обнародованные изображением чипсетов, также указывают на то, что оба преемника Snapdragon X Elite будут поддерживать LPDDR5X-память. Это позволит им работать еще быстрее и эффективнее.