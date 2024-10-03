Аналогичный подход уже используется в чипах Apple серий M и A.

Компания Qualcomm объединяет свои процессоры Snapdragon для мобильных устройств и ноутбуков в рамках нового семейства - Snapdragon Elite Series. Это позволит разработчикам работать на единой платформе и сделает процесс разработки более эффективным. Аналогичный подход уже используется в чипах Apple серий M и A.

Один из интересных аспектов единого подхода - это возможность добавления искусственного интеллекта в устройства. Чипы Snapdragon X Elite SKU обладают вычислительными возможностями искусственного интеллекта, и Qualcomm может перенести это преимущество в мобильные устройства. Например, будущий смартфон Xiaomi 15 может быть оснащен процессором «Snapdragon 8 Elite».

Единый подход также позволит Qualcomm использовать свое ядро Oryon и SoC серии Elite на других платформах, таких как мобильные телефоны и настольные ПК. Это расширит возможности компании и позволит ей участвовать в разработке различных устройств.

