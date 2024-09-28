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ddr22
Samsung анонсировала Galaxy S24 FE с большим дисплеем и функциями Galaxy AI
Samsung Galaxy S24 FE - бюджетный телефон с премиальными функциями.

Samsung представила свой новый бюджетный телефон Galaxy S24 FE, который обеспечивает премиальные функции, однако цены на него немного выросли. Он является связующим звеном между флагманской серией Galaxy S24 и доступной серией A35. Дизайн нового устройства не претерпел значительных изменений по сравнению с предыдущей моделью, однако его цены стали выше, поэтому нельзя сказать, что это настоящий бюджетный телефон.

Galaxy S24 FE получил большой дисплей размером 6,7 дюйма, который является одним из самых больших в серии Fan Edition. Он обладает улучшенной графикой с частотой обновления 120 Гц и повышенной яркостью в 1900 нит, что делает его более удобным для использования на улице. Эта модель работает на процессоре Exynos 2400e и имеет 8 ГБ оперативной памяти и варианты хранения данных на 128, 256 или 512 ГБ. Его аккумулятор емкостью 4700 мАч поддерживает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт и проводную зарядку мощностью 25 Вт.

Камеры Galaxy S24 FE остались такими же, как и у предыдущей модели, включая 50-мегапиксельную широкоугольную камеру с оптической стабилизацией, 10-мегапиксельную фронтальную камеру, 12-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру и 8-мегапиксельный телеобъектив с оптической стабилизацией. Galaxy AI является важной частью этой модели и обладает функциями, такими как Circle to Search, Portrait Studio, Live Translate и другие возможности.

Galaxy S24 FE представлен в четырех цветах - синем, сером, графитовом и желтом. Базовая модель доступна для предварительного заказа по цене 649 долларов и появится в продаже 3 октября.

#samsung
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