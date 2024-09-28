Чтобы улучшить производительность мода, команда наняла дополнительных специалистов.

Команда разработчиков мода Fallout: London - TEAM FOLON, сообщила о планах выпуска обновления 1.02. Для улучшения производительности мода они приобрели внешнюю помощь. Точная дата выхода патча не сообщается, но ожидается, что он будет выпущен до конца октября, чтобы показать на Лондонском Комик-Коне. Использование сторонней помощи для улучшения производительности, фейсгена и LOD запоздало, но эти улучшения внесут значительные изменения в мод.

В сообщении, руководитель проекта Дин „Prilladog“ Картер не уточняет, были ли наняты сотрудники конкретной компании или это были фрилансеры. Вполне возможно, что успешное обновление Fallout: London приведет к предложениям работы от команды FOLON.

Для всех интересующихся тем, над чем работает команда FOLON, они предоставили ссылку на электронную таблицу Google, в которой отображаются все исправления и улучшения, которые они вносят. Таблица показывает множество исправлений, но некоторые из ключевых изменений включают исправление проблем с повреждением файлов сохранения при посещении Ислингтона или собора Святого Павла путем изменения объемов клипов LOD.

Они также работают над регенерацией до объединения, чтобы устранить случайные сбои и глюки в игре. Кроме того, команда работает над долгожданными заданиями мода, такими как "Lay of the Land", которое вызывало множество проблем у игроков. Будут вноситься изменения в геймплей, включая удаление возможности есть роботов Аткинса. Информация о состоянии здоровья персонажа в начале игры также будет изменена для получения более точных данных.

Команда FOLON планирует присутствовать на лондонском MCM Comic Con, что объясняет предполагаемую дату выхода патча - с 25 по 27 октября для Fallout: London. Вместе с обновлением 1.02 они надеются представить обновленную версию мода и продемонстрировать его на мероприятии.