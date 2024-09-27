Intel выпустила третье крупное обновление микрокода 0x12B для исправления проблем нестабильности 14-го и 13-го поколения процессоров

Компания Intel выпустила новое обновление микрокода под названием «0x12B», которое призвано решить проблемы нестабильности, связанные с 14-ым и 13-ым поколениями их процессоров. Это уже третье крупное обновление, которое выпустила Intel, и оно устраняет корневую причину нестабильности, связанную с Vmin Shift. Предыдущие патчи микрокода, 0x125 и 0x129, также были разработаны для решения проблем нестабильности. После выпуска нового патча, количество сбоев и проблем на настольных платформах значительно сократилось.

Расследование Intel выявило еще одну проблему, связанную с Vmin Shift в затронутых процессорах. Эта проблема может привести к тому, что материнская плата и код BIOS будут запрашивать повышенное напряжение в периоды простоя или низкой активности, что в свою очередь может привести к сбоям и нестабильности системы. Патч микрокода 0x12B от Intel решает эту проблему, сохранив при этом все исправления, внесенные в предыдущие патчи 0x125 и 0x129.

Intel идентифицировала четыре сценария работы, которые могут вызывать Vmin Shift в затронутых процессорах: неправильные настройки питания материнской платы, использование алгоритма eTVB для повышения производительности, использование алгоритма SVID, который запрашивает высокие напряжения, и запрашивание повышенного напряжения ядром процессора. Каждая из этих проблем была решена соответствующими патчами микрокода - 0x129 для алгоритма SVID, 0x125 для алгоритма eTVB и 0x12B для запроса повышенного напряжения ядром процессора в периоды простоя или низкой активности.