Графический процессор Intel Arc Battlemage G21 был протестирован в Geekbench и показал производительность, сравнимую с Arc A770 в ранних тестах.

Новый графический процессор Intel Arc Battlemage G21 был протестирован в Geekbench и показал сравнимую производительность с Arc A770. Процессор оснащен 20 ядрами Xe2, 12 ГБ памяти и работает на тактовой частоте 2850 МГц. Графическая архитектура Intel Xe2 официально дебютировала в SOC Lunar Lake, но все ждут появления дискретной линейки, включая серию Arc Battlemage.

Данные теста Geekbench показывают, что графический процессор Arc Battlemage достигает 97 943 баллов в тесте OpenCL при использовании процессора Intel Core i5-13600K и 32 ГБ памяти DDR5-4800. Это примерно такая же производительность, как у графического процессора Arc A770 Alchemist с 32 ядрами Xe2 и GeForce RTX 4060. Учитывая, что процессору еще предстоит оптимизация и поддержка драйверов, можно ожидать дальнейшего увеличения производительности в будущем.

Идентификатор устройства GPU в Geekbench указывает на то, что это Intel Arc Battlemage, и известно, что конкретная модель называется G21. В линейке графических процессоров Battlemage также представлены и другие модели, которые будут доступны для потребителей.