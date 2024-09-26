Около половины участников опроса выбрали нейтральную оценку, но больше людей выразили отрицательное мнение о процессорах.

Опрос, проведенный 3DCenter.org, показывает, что около 55% пользователей ПК считают процессоры AMD Ryzen 9000 Zen 5 посредственными. Опрос был проведен среди примерно 1000 человек и предлагал им выбрать один из 11 вариантов отношения к процессорам. Более половины участников опроса выбрали нейтральную оценку.

Самым популярным ответом была оценка, что процессорам Ryzen 9000 "не хватает немного большей производительности в играх". Чуть меньше 23% участников опроса высказали негативное мнение о процессорах, а около 21% выразили положительную оценку. Ответы показывают, что большинство пользователей не впечатлены процессорами Ryzen 9000 и считают, что они не достаточно производительны в играх и работе.

Некоторые участники опроса считают, что процессоры Ryzen 9000 интересны для покупки, но цены на них довольно высоки. Исследование также показало, что положительное впечатление о процессорах AMD существенно снизилось с переходом от Zen 4 до Zen 5.

Оценка процессоров Ryzen 9000 заключается в их цене и сравнении с предыдущими поколениями Ryzen 7000. Для тех пользователей, которые хотят начать с нуля на платформе AM5, процессоры Ryzen 9000, особенно модель Ryzen 9700X, кажутся привлекательными. Несмотря на это, многие пользователи ждут выхода процессоров Intel Arrow Lake, которые должны быть представлены 24 октября, и считают их лучшими альтернативами по соотношению цены и производительности.