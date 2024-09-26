Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
По данным опроса 3DCenter 55% пользователей ПК считают процессоры Ryzen 9000 Zen 5 посредственными
Около половины участников опроса выбрали нейтральную оценку, но больше людей выразили отрицательное мнение о процессорах.

Опрос, проведенный 3DCenter.org, показывает, что около 55% пользователей ПК считают процессоры AMD Ryzen 9000 Zen 5 посредственными. Опрос был проведен среди примерно 1000 человек и предлагал им выбрать один из 11 вариантов отношения к процессорам. Более половины участников опроса выбрали нейтральную оценку.

Самым популярным ответом была оценка, что процессорам Ryzen 9000 "не хватает немного большей производительности в играх". Чуть меньше 23% участников опроса высказали негативное мнение о процессорах, а около 21% выразили положительную оценку. Ответы показывают, что большинство пользователей не впечатлены процессорами Ryzen 9000 и считают, что они не достаточно производительны в играх и работе.

Некоторые участники опроса считают, что процессоры Ryzen 9000 интересны для покупки, но цены на них довольно высоки. Исследование также показало, что положительное впечатление о процессорах AMD существенно снизилось с переходом от Zen 4 до Zen 5.

Оценка процессоров Ryzen 9000 заключается в их цене и сравнении с предыдущими поколениями Ryzen 7000. Для тех пользователей, которые хотят начать с нуля на платформе AM5, процессоры Ryzen 9000, особенно модель Ryzen 9700X, кажутся привлекательными. Несмотря на это, многие пользователи ждут выхода процессоров Intel Arrow Lake, которые должны быть представлены 24 октября, и считают их лучшими альтернативами по соотношению цены и производительности.

#amd ryzen 9000 zen 5
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России начат новый мегапроект — автодорога вокруг Азовского моря
8
Android Auto 12.9 с новыми функциями стала доступна для загрузки по всему миру
5
ВСУ заявили, что российские штурмовики прорвались на окраину Угледара и навязали бои в городе
3
Илон Маск объяснил, почему в холодном климате не нужны электробусы
3
Наличие у китайских производителей передовой техники ещё не гарантирует возможности выпуска современных чипов
6
Первый майнер вывел на биржу 1215 Bitcoin и заработал 77 миллионов долларов
1
Выпущен iQOO Z9 Turbo+ с чипом Dimensity 9300+, мощной СО, батареей на 6400 мА·ч и ценой от $330
+
GeForce RTX 5090 будет подключаться к ПК при помощи 2-х 16-контктных разъёмов общей мощностью 1200Вт
9
Telegram начинает удалять ссылки на крупнейшую библиотеку Z-Library
3
Первое крупное обновление Android 15 сделает уведомления для нескольких устройств более удобными
+
Nvidia поделилась списком новых игр, получивших DLSS 3 и DLSS2
1
В России продолжается возрождение отрасли микроэлектроники
+
Defense News: Российский стартап продал 1000 БПЛА, обойдя западные санкции
+
С утратой Покровска Украина может потерять половину производства стали из-за дефицита угля
1
Путин инициирует финансовую поддержку для российских разработчиков видеоигр
+
Российские войска заняли ещё четыре квадратных километра в районе Угледара
1
Самолет с эффектом крыла Liberty Lifter поднимает груз без взлетно-посадочной полосы
2
ЛиАЗ возобновил производство автобусов-гармошек с новым двигателем ЯМЗ-537
+
Linux набирает популярность и перетянет на себя часть пользователей уходящей Windows 10
10
Snapdragon 8 Gen 5 будет работать на частоте 5 ГГц
+

Популярные статьи

Почему при выходе из дома нужно отключать Wi-Fi, и как мошенники пользуются ошибками пользователей
19
"Enotria: The Last Song" - кривая игра с кривым управлением на кривом движке (обзор)
6
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
203
Почему выходит так много "ненужных" ремастеров для PlayStation 5 pro
10
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
28
GeForce RTX 3060 vs God of War Ragnarök – какую видеокарту купить для эксклюзива с PlayStation 5
3
Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор
9
Huawei Mate XT Ultimate - первый в мире тройной складной смартфон
3
Выпущен Installer-SH версии 1.6: Больше автоматизации, исправление ошибок, локализация
+

Сейчас обсуждают

Чatо -- Боt
08:48
Придурки мелкотравчатые, скоро никакой украины вообще не будет. А потом и до вас очередь дойдёт платить и каяться. В общем, имеем очередную бесплодную попытку нашего зашкварка выдать на горА мрiйно-п...
Huawei уже в скором времени прекратит выпуск своих компьютеров с Windows
avem0sene
08:46
Анонс игр на State of Play заставил васюту высрать статью
Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор
vpoluektov
08:41
Когда будут бенчмарки - тогда и будем меряться гениталиями. А пока по цифрам производительности здесь: https://gamegpu.com/action-/-fps-/-tps/warhammer-40-000-space-marine-2-test-gpu-cpu где 7800X3D о...
Игровой процессор Ryzen 7 9800X3D может выйти уже в октябре 2024 года
Артём Николаев
08:41
Уже задумались и придумали стратегию медленной эскалации. Сегодня одна ракета прилетела, завтра две, послезавтра - 3. И вроде ничего такого. Эта стратегия может быть растянута на годы. А потом ты осо...
Путин: Россия расценит массированный пуск западных ракет как основание для ядерного ответа
Валера Вайцулевич
08:38
Малолетние читаки заплакали что читерить больше нельзя,из за этого они ушли 🗿
Античит и прекращение онлайн поддержки GTA 5 значительно сократило число игроков
Vetah Melichek
08:19
Для бедноты. Им нравиться сидеть на одном всю жизнь. И радоваться.
В ближайшие два года Intel может выпустить сразу четыре поколения десктопных CPU
stellsnake
08:19
Нас скоро ракетами начнут бомбить, а они с бумажками играются. Смешно.
Путин поручил внести в ядерную доктрину РФ серьёзные изменения с целью соответствия современным вызовам и угрозам
Чatо -- Боt
08:18
Мелкобритании и её ручным пуделям стОит серьёзно задуматься.
Путин: Россия расценит массированный пуск западных ракет как основание для ядерного ответа
Чatо -- Боt
08:17
Некроина просто какой-то "остров невезения". Ведь "...что б они (каклы) не делали - не идут дела..."
Defense Express: Россия установила на некоторые БПЛА «Герань» связь Starlink
nukemall
08:14
Греки туркам такие большие друзья, что писанине их журнашлюх по поводу Турции стоит верить примерно настолько же, насколько брехне украинской пропаганде о России. Что же касаемо самой Турции - америк...
США и Турция обсуждают передачу российской ЗРС С-400 под условный контроль американцев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем