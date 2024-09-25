Компания Aspyr Media анонсировала выход Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered, ремастера культовой игры Soul Reaver.

Коллекция Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered, в честь 25-летия игры Soul Reaver, будет выпущена на PlayStation Store в декабре этого года.

Разработкой этого ремастера занимается компания Aspyr Media. Игроки смогут вновь пройти через эпический конфликт между Разиэлем и Каином в оригинальной версии или насладиться улучшенной графикой.

Официальный анонс ожидается в ближайшее время, вероятно, во время презентации PlayStation State of Play. Впрочем, информация о ремастере Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 была известна уже в июле, когда на San Diego Comic-con были выставлены статуи Разиэля и Каина с неизвестным брендом ремастера.

Хочется надеяться, что успех ремастеров поможет возродить серию, так как после выхода игры Legacy of Kain: Defiance она практически замерла, за исключением несостоявшейся многопользовательской игры Nosgoth.

Legacy of Kain: Soul Reaver 1-2 Remastered будет доступен для игры с 10 декабря. Пока неизвестно, будет ли коллекция выпущена на других платформах, кроме PlayStation.