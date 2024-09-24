Цены на эти GPU в розничных магазинах Германии значительно выросли, превышая рекомендованную розничную цену.

Цены на графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 4090 в Европе продолжают расти, в то время как запасы почти исчерпываются. Розничные магазины в Германии продают GPU по цене превышающей рекомендуемую розничную цену производителя, при этом доступность RTX 4090 остается средней. За почти год, цены на эти графические процессоры выросли на 25%. В некоторых магазинах RTX 4090 продается по цене 2304 евро и 2668 евро, что существенно выше рекомендованной цены. Похоже, что большинство производителей стремятся избавиться от запасов этого GPU.

Прогнозируется, что в ближайшие пару месяцев RTX 4090 окончательно исчезнет с рынка. Предполагается, что новые модели - RTX 5090 и RTX 5090D предложат энтузиастам лучшие характеристики. Также существуют утечки информации о том, что окончательный дизайн этих новых процессоров уже завершен, и их выпуск может произойти в конце текущего года или в начале следующего.

Учитывая текущую ситуацию и недостаток GPU на рынке, покупателям приходится столкнуться с повышенными ценами и ограниченным выбором.