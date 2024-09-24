Компания получила разрешение на прямое финансирование от Министерства обороны США в размере 3,5 миллиарда долларов.

Компания Intel привлекла 8,5 миллиарда долларов финансирования за последние несколько дней. Это свидетельствует о высоком интересе инвесторов к компании, несмотря на снижение ее рыночной капитализации. Компания Intel официально получила разрешение на финансирование в размере 3,5 миллиарда долларов от Министерства обороны США.

В рамках программы Secure Enclave это направлено на разработку передовых полупроводников для государственных оборонных нужд. Кроме того, Intel должна получить 8,5 миллиардов долларов грантов и 11 миллиардов долларов в виде кредитов по закону CHIPS. Организация по управлению активами Apollo Global готова инвестировать в Intel до 5 миллиардов долларов, что признается важным подтверждением недавно анонсированной стратегии компании. Intel также принимает другие меры для экономии, такие как отсрочка строительства фабрик в Польше и Германии, а также отмена запуска новой фабрики в Малайзии.

Компания планирует сократить свое имущество и вывести на биржу дочернюю компанию Altera. Intel стремится укрепить свое финансовое положение и привлечь новых клиентов, таких как Broadcom и Amazon, для своей новой технологии Intel 18А. Однако возможная сделка с Qualcomm может стать менее вероятной в связи с повышением финансирования Intel. Qualcomm, который пока находится на этапе предложения о поглощении, может испытывать сложности с покрытием стоимости всех заводов Intel, которая составляет около 150 миллиардов долларов.