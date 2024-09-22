Министерство юстиции США заявляет, что сотрудники Google намеренно скрывали сообщения от антимонопольных следователей, удаляя потенциальные доказательства.

Компания Google сталкивается с увеличивающимся давлением и юридическими проверками из-за обвинений в поддержании незаконной монополии в области цифровой рекламы. Однако недавно она столкнулась с еще одной проблемой, когда сотрудники компании получили обвинения в намеренной попытке скрыть сообщения от антимонопольных следователей. Согласно заявлению Минюста США, сотрудники Google пытались пометить эти сообщения как «конфиденциальные» и «не для протокола», чтобы избежать юридических проблем. Это добавляет еще больше сложностей в уже сложную юридическую ситуацию компании.

Если суд признает эту попытку сокрыть сообщения доказательством, Google может столкнуться с серьезными последствиями, включая неблагоприятное решение и обвинение в уничтожении доказательств. Суд будет предполагать, что удаленная информация могла помочь расследованию и должна быть восстановлена. Это может навредить позиции Google и укрепить аргументы правительства.

Бывший руководитель рекламного отдела Google Крис Ласала отметил, что история чатов Google была отключена по умолчанию, и сотрудникам приходилось изменять настройки вручную. Однако многие сотрудники не внесли необходимые изменения, и хотя большая часть чатов была безобидной, в некоторых обсуждались важные бизнес-вопросы. К сожалению, некоторые сотрудники руководствовались инструкциями Ласалы по отключению истории чатов для обмена конфиденциальной информацией.

Эти действия и попытки скрыть сообщения не являются для компании благоприятными в суде и могут иметь правовые последствия. Google и другие компании все больше осознают необходимость соблюдения законов и норм, чтобы избежать возможных юридических осложнений.