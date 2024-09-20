Генеральный директор Electronic Arts (EA) Эндрю Уилсон подчеркнул важность генеративного искусственного интеллекта (ИИ) для будущего компании. Он объяснил, что генеративный ИИ позволяет создавать большие и захватывающие миры, и EA активно использует эту технологию в своих новых проектах. Уилсон отметил, что ИИ всегда занимал важное место в разработке игр в EA, и теперь у компании более 100 активных проектов в области ИИ.
Генеральный директор EA разделил использование генеративного ИИ на три стратегические категории: эффективность, расширение и трансформацию. Под эффективностью он понимает: делать то, что делается сегодня, быстрее, дешевле и качественнее. Это позволяет увеличить число качественного контента для сообщества игроков. Под расширением он подразумевает предоставление творческим командам больших возможностей для создания более глубоких и интеллектуальных персонажей и историй. Наконец, трансформация означает нахождение новых способов игры, создания и коммуникации, которые невозможно представить сегодня, и EA считает, что генеративный ИИ будет существенно влиять на будущее развлечений, создаваемых пользователями.
Он также отметил, что не только EA, но и другие крупные компании в индустрии игр признают потенциал генеративного ИИ. Например, Microsoft сотрудничает с Inworld AI для создания мультиплатформенного набора инструментов на базе ИИ для разработчиков игр, а компания Ubisoft также продемонстрировала на конференции GDC 2024 интересные демонстрации с использованием технологий Inworld AI.