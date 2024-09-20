Генеральный директор Electronic Arts (EA) Эндрю Уилсон подтверждает значимость генеративного искусственного интеллекта (ИИ) для будущего компании.

Генеральный директор Electronic Arts (EA) Эндрю Уилсон подчеркнул важность генеративного искусственного интеллекта (ИИ) для будущего компании. Он объяснил, что генеративный ИИ позволяет создавать большие и захватывающие миры, и EA активно использует эту технологию в своих новых проектах. Уилсон отметил, что ИИ всегда занимал важное место в разработке игр в EA, и теперь у компании более 100 активных проектов в области ИИ.

Генеральный директор EA разделил использование генеративного ИИ на три стратегические категории: эффективность, расширение и трансформацию. Под эффективностью он понимает: делать то, что делается сегодня, быстрее, дешевле и качественнее. Это позволяет увеличить число качественного контента для сообщества игроков. Под расширением он подразумевает предоставление творческим командам больших возможностей для создания более глубоких и интеллектуальных персонажей и историй. Наконец, трансформация означает нахождение новых способов игры, создания и коммуникации, которые невозможно представить сегодня, и EA считает, что генеративный ИИ будет существенно влиять на будущее развлечений, создаваемых пользователями.

Он также отметил, что не только EA, но и другие крупные компании в индустрии игр признают потенциал генеративного ИИ. Например, Microsoft сотрудничает с Inworld AI для создания мультиплатформенного набора инструментов на базе ИИ для разработчиков игр, а компания Ubisoft также продемонстрировала на конференции GDC 2024 интересные демонстрации с использованием технологий Inworld AI.