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ddr22
Apple официально выпустила MacOS Sequoia с функцией зеркального отображения iPhone на Мас
Новая функция Continuity позволяет пользователям получить доступ ко всему содержимому iPhone на Mac, включая просмотр приложений и управление ими.

Компания Apple выпустила свою последнюю версию операционной системы для компьютеров Mac - МacOS Sequoia. Это обновление включает несколько новых функций, включая зеркальное отображение iPhone на Mac, новое приложение для управления паролями, улучшенные оконные плитки и другие улучшения. МacOS Sequoia является первой ступенькой на пути к Apple Intelligence, где компания планирует внедрить дополнительные функции искусственного интеллекта в следующем обновлении.

Одной из ключевых функций МacOS Sequoia является зеркальное отображение iPhone на Mac. Это позволяет пользователям получить доступ и управлять своим iPhone непосредственно с помощью своего Mac. Они могут просматривать главный экран iPhone, открывать приложения и взаимодействовать с ними, без необходимости использовать сам телефон. Это удобно для тех, кто работает за своим Mac и хочет быстро получить доступ к содержимому своего iPhone.

В МacOS Sequoia также были внесены улучшения в оконные плитки. Теперь пользователи могут легко перетаскивать окна к краю экрана, чтобы разместить их рядом друг с другом или в углах рабочего стола. Сочетания клавиш и меню облегчают управление окнами и позволяют быстрее переключаться между ними.

Одно из новых приложений в МacOS Sequoia - это «Пароли», которое обеспечивает удобное и безопасное хранение всех учетных данных для веб-сайтов и приложений. Пользователи могут легко получить доступ к своим паролям, ключам, паролям Wi-Fi и проверочным кодам прямо с помощью этого приложения. Оно также поддерживает синхронизацию с iCloud, что позволяет получить доступ к паролям на разных устройствах.

Всего в МacOS Sequoia представлено множество новых функций, таких как улучшения в Safari, возможность использования текстовых эффектов и эмодзи в Сообщениях, улучшенное приложение Карты и возможность проведения видеоконференций с помощью новых функций. Компания Apple обещает добавить еще больше функций Apple Intelligence в следующем обновлении macOS.

#apple
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