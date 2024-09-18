Процессоры X3D от AMD, такие как Ryzen 7 7800X3D, имели большую популярность, чем все процессоры Intel вместе взятые.

Процессоры AMD Ryzen продолжают доминировать на рынке DIY в Европейском союзе, особенно в Германии. Чипы X3D от AMD продаются очень активно и имеют большую популярность среди потребителей.

По последним статистическим данным, AMD превзошла отметку в 90% доли рынка процессоров, оставив Intel менее 10%. Эти цифры основаны на продажах на розничном сайте Mindfactory. Важно отметить, что это только один магазин, и доля рынка процессоров может варьироваться от региона к региону. Однако, AMD значительно увеличила свою долю на рынке, увеличив ее более чем на 30% за последние 18 месяцев.

Доля доходов от продаж процессоров AMD составляет 89,66%, в то время как доля Intel составляет 10,34%. Согласно данным, процессоров AM5 от AMD было продано почти в два раза больше, чем AM4. Это может быть связано с тем, что процессоры AM4 обеспечивают хорошее соотношение цены и качества, и позволяют пользователям собирать бюджетные компьютеры.

Продажи процессоров Intel Alder Lake, Raptor Lake и Raptor Lake Refresh для сокета LGA 1700 и LGA 1200 оказались низкими. Процессоры X3D от AMD, такие как Ryzen 7 7800X3D, имели большую популярность, чем все процессоры Intel вместе взятые.