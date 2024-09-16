Это свидетельствует о смягчении торговой политики США для "дружественных" стран.

NVIDIA получила разрешение от правительства США на продажу передовых графических процессоров H100 AI компании G42 из ОАЭ.

G42, компания из ОАЭ, быстро расширяет свою инфраструктуру обработки данных и с помощью западных партнеров предотвращает передачу технологий в Китай. Они также избегают использования китайских компонентов. Компания получила инвестиции от Microsoft на развитие инфраструктуры и обучение моделей, а также сотрудничает с Cerebras для строительства центров обработки данных в ОАЭ. G42 планирует построить одни из крупнейших в мире центров обработки данных, что позволит расширить влияние американского оборудования в регионе и конкурировать с Китаем.

ОАЭ не является единственной страной, которая приобрела продукты NVIDIA для ИИ. Ooredoo, катарская телекоммуникационная группа, приобрела тысячи графических процессоров NVIDIA для своей схемы GPU-as-a-Service. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман также посетил Ближний Восток, чтобы привлечь инвестиции в их амбициозные программы искусственного интеллекта.