NVIDIA получила разрешение от правительства США на продажу передовых графических процессоров H100 AI компании G42 из ОАЭ.
G42, компания из ОАЭ, быстро расширяет свою инфраструктуру обработки данных и с помощью западных партнеров предотвращает передачу технологий в Китай. Они также избегают использования китайских компонентов. Компания получила инвестиции от Microsoft на развитие инфраструктуры и обучение моделей, а также сотрудничает с Cerebras для строительства центров обработки данных в ОАЭ. G42 планирует построить одни из крупнейших в мире центров обработки данных, что позволит расширить влияние американского оборудования в регионе и конкурировать с Китаем.
ОАЭ не является единственной страной, которая приобрела продукты NVIDIA для ИИ. Ooredoo, катарская телекоммуникационная группа, приобрела тысячи графических процессоров NVIDIA для своей схемы GPU-as-a-Service. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман также посетил Ближний Восток, чтобы привлечь инвестиции в их амбициозные программы искусственного интеллекта.