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ddr22
Intel Lunar Lake Core Ultra 7 258V превосходит AMD Ryzen Z1 Extreme в последних бенчмарках
Бенчмарк Intel Core Ultra 7 258V SoC был проведен с использованием 32 ГБ оперативной памяти, в то время как AMD Ryzen Z1 Extreme ограничен всего 12 ГБ.

Процессор Intel Lunar Lake «Core Ultra 7 258V» успешно превзошел конкурента AMD Ryzen Z1 Extreme в последних бенчмарках. Мобильная платформа Intel Lunar Lake Core Ultra 200V уже вызвала интерес на рынке своей высокой производительностью и энергоэффективностью. Генеральный директор Intel, Пэт Гелсингер, заявил, что Lunar Lake планирует стать серьезным игроком на рынке и потеснить конкурентов, включая AMD Ryzen. В бенчмарках Lunar Lake Core Ultra 7 258V показал лучшие результаты, превзойдя Ryzen Z1 Extreme в популярных играх.

Lunar Lake Core Ultra 7 258V является 8-ядерным процессором, который состоит из 4 P-ядер (Lion Cove) и 4 E-ядер (Skymont Cores). В то же время, AMD Ryzen Z1 Extreme имеет 8 ядер и 16 потоков и предназначен преимущественно для портативных консолей. Однако Lunar Lake Core Ultra 7 258V обеспечивает производительность на 1,5-2 раза выше, чем у Ryzen Z1 Extreme.

Бенчмарк Intel Core Ultra 7 258V SoC был проведен с использованием 32 ГБ оперативной памяти, в то время как AMD Ryzen Z1 Extreme ограничен всего 12 ГБ, что может влиять на результаты. AMD также работает над следующими поколениями процессоров - APU Z2 Extreme и Z2, которые будут представлены в начале 2025 года.

#intel lunar lake core ultra 7 258v
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Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
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