В EVE Frontier игрокам предстоит исследовать Фронтир - раздробленный космический регион со сверхмассивными черными дырами и червоточинами.

Компания CCP Games объявила о своем новом проекте под названием EVE Frontier, который находится в той же вселенной, что и известная игра EVE Online. EVE Frontier - это научно-фантастическая космическая игра на выживание, в которой игроки исследуют обширный космос после пробуждения из стазиса. Чтобы выжить, игрокам придется исследовать Фронтир, опасный и раздробленный космический регион с черными дырами и червоточинами. Здесь игроки будут взаимодействовать с другими персонажами, такими как оппортунисты, спекулянты и властные личности.

Игра EVE Frontier будет представлять собой открытую среду, в которой игроки смогут влиять на мир своими действиями и редактировать его в режиме реального времени. Используя "умные сборки" на основе блокчейна, игроки смогут создавать оборонительные и наступательные инфраструктуры, такие как турели, торговые посты и хранилища. В игре также будет насыщенная сражениями между космическими кораблями, которые будут зависеть от тактического мастерства игрока.

Основной целью в EVE Frontier будет исследование обширного космического региона Фронтир и сбор ресурсов для модернизации инфраструктуры и технологий игрока. Враждебная атмосфера Фронтира будет наполнена агрессивными стаями ИИ и другими игроками, готовыми сражаться до последнего. Сбор сырой материи и топлива будет жизненно важным для дальнейшего развития игрока.

Пока нет информации о точной дате выхода и цене игры EVE Frontier, однако известно, что она будет доступна на ПК с операционной системой Windows и Mac. Возможность выпуска игры на других платформах в будущем пока неизвестна.