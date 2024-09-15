APU AMD Strix Halo как ожидается будет мощным в вычислениях благодаря поддержке AVX512 и значительному увеличению пропускной способности CCX.

AMD представила новую линейку APU с поддержкой AMD Strix Halo и iGPU GFX1151. Они теперь полностью совместимы с платформой ROCm, имеют полную ширину AVX512 и обещают высокую производительность. ROCm — это программный стек Advanced Micro Devices для программирования графических процессоров.

Линейка Strix Halo является одной из самых ожидаемых, так как это будет первый APU с 40 вычислительными блоками для iGPU на базе RDNA 3.5 «GFX1151». По последним утечкам, Strix Halo готовится быть представленным в 2025 году и обещает отличную производительность.

Новая утечка также показывает, что GFX1151 получил официальную поддержку ROCm, что положительно повлияет на производительность APU AMD Strix Halo в играх и профессиональных нагрузках. GFX1151 также был добавлен во фреймворк компилятора LLVM Table Description с 192K VGPR, что указывает на улучшенную поддержку программного обеспечения и программирования для iGPU.

Новые APU AMD Strix Halo ожидаются с мощными характеристиками, такими как Zen 5 Chiplet Design, до 16 ядер, 64 МБ общего кэша L3, 40 вычислительных блоков RDNA 3+, интегрированный движок XDNA 2 и многое другое. Ожидается, что они будут представлены в первом полугодии 2024 года. Процессоры Strix Halo предлагают поддержку полной ширины AVX512 для увеличения размера регистров процессора и вдвое большую пропускную способность для каждого CCX, что позволяет процессору параллельно обрабатывать большие объемы данных с высокой энергоэффективностью.