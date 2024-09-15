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ddr22
В линейке Intel Xeon 6 Granite-Rapids появился специальный односокетный процессор R1S
Процессор поддерживает до 136 линий PCI-E 5.0 и имеет TDP 150-200 Вт.

Intel представила новый процессор RS1, который входит в линейку Intel Xeon 6 Granite-Rapids. Этот односокетный процессор предназначен для массовых рынков и поддерживает до 136 линий PCI-E 5.0. Он отличается от других процессоров линейки Granite-Rapids, таких как Xeon 6900P, и не использует сокет LGA 7529. RS1 представляет собой средний вариант процессора, который может иметь до 80 ядер и корпус Xeon 6700. Главное преимущество RS1 - это поддержка 136 линий PCI-E 5.0, что делает его привлекательным для задач связанных с хранением данных. Процессоры RS1 будут использовать сокет LGA 4710 и иметь TDP от 150 до 200 Вт.

Оснащенный 64 линиями CXL 2.0, процессор RS1 обеспечивает высокоскоростное соединение между памятью и ускорителями. Это делает его универсальной платформой для различных рабочих нагрузок, таких как искусственный интеллект и аналитика данных.

 Однако, чтобы использовать эту возможность, необходимо установить специальные ускорители, такие как чипы искусственного интеллекта или FPGA.

#xeon
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В сети появилась информация о ещё одном процессоре Intel Xeon 6 Granite Rapids
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